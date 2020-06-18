Компания Facebook объявила о запуске сервиса электронных платежей на платформе ее мессенджера WhatsApp. Пока функция доступна только на территории Бразилии.

Как объясняется в официальном блоге мессенджера, отправка денег или осуществление платежей будут бесплатны для индивидуальных пользователей. С компаний будет взиматься сервисный сбор за получение платежей, подобный тому, который они, возможно, уже платят за обработку транзакций с помощью банковских карт.

Интересно В Instagram и Facebook можно полностью отключить политическую рекламу

Почему именно Бразилия

Дело в том, что в Бразилии больше десяти миллионов компаний в сфере малого и микробизнеса взаимодействуют с клиентами, поддерживая жизнедеятельность сообществ с помощью WhatsApp. Там стало привычным отправлять сообщения WhatsApp компаниям, чтобы получить необходимую информацию.

Теперь клиенты смогут не только просматривать каталоги магазинов, но и оплачивать понравившиеся товары. Поскольку платежи в WhatsApp поддерживаются через Facebook Pay, в будущем компания намерена сделать возможным использование одной и той же банковской карты для всех приложений компании Facebook.

Сегодня мы начинаем запуск платежей через WhatsApp в Бразилии. Отправить и получить деньги теперь так же просто, как поделиться фотографиями. Мы также даем возможность малым предприятиям осуществлять продажу прямо в WhatsApp. Бразилия – первая страна, где мы широко внедряем платежи в WhatsApp. Скоро будет больше!

​– пообещал глава Facebook Марк Цукерберг.



WhatsApp будет принимать электронные платежи в Бразилии

Не пропустите Данные пользователей WhatsApp стали доступны в Google

Безопасность платежей

Безопасность денежных переводов будет обеспечена шестизначным PIN-кодом и разблокировкой с помощью отпечатка пальца для защиты от неавторизованных транзакций. Компания будет сотрудничать с Banco do Brasil, Nubank и Sicredi на базе систем Visa и Mastercard, а также с Cielo, ведущей платежной системой в Бразилии.