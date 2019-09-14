Facebook меняет дизайн впервые за 15 лет

Социальные сети часто получают новые функции для привлечения аудитории. Разработчики Facebook решили провести масштабный редизайн интерфейса соцсети впервые за 15 лет.

Изменения дизайна. Ключевыми визуальными изменениями ленты стали: минималистичный дизайн, увеличенный шрифт и упрощенная временная шкала при прокрутке, сообщает Digital Information World.

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В верхней части страницы исчезла традиционная синяя полоса для логотипа социальной сети, а сам он сменил квадратное обрамление на круглое.

Другие существенные изменения. По данным источников сети, Facebook теперь запоминает положение ленты и "отматывает" ее на последний пересмотренный фрагмент, когда пользователь возвращается к ней.

Как отмечает блогер Мэтт Наварра на своей странице в Twitter, десктопный интерфейс Facebook сейчас напоминает собственную мобильную версию.

Когда заработает? Новый дизайн пока доступен не всем пользователям – переход осуществляется постепенно. В дальнейшем ожидаются корректировки интерфейса WhatsApp и кастомизация оформления историй в Instagram – эти изменения компания анонсировала еще в начале текущего года.

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