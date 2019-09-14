Facebook меняет дизайн впервые за 15 лет

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Facebook меняет дизайн впервые за 15 лет
Facebook меняет дизайн впервые за 15 лет / unsplash

Социальные сети часто получают новые функции для привлечения аудитории. Разработчики Facebook решили провести масштабный редизайн интерфейса соцсети впервые за 15 лет.

Изменения дизайна. Ключевыми визуальными изменениями ленты стали: минималистичный дизайн, увеличенный шрифт и упрощенная временная шкала при прокрутке, сообщает Digital Information World.

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В верхней части страницы исчезла традиционная синяя полоса для логотипа социальной сети, а сам он сменил квадратное обрамление на круглое.

Другие существенные изменения. По данным источников сети, Facebook теперь запоминает положение ленты и "отматывает" ее на последний пересмотренный фрагмент, когда пользователь возвращается к ней.

Как отмечает блогер Мэтт Наварра на своей странице в Twitter, десктопный интерфейс Facebook сейчас напоминает собственную мобильную версию.

Когда заработает? Новый дизайн пока доступен не всем пользователям – переход осуществляется постепенно. В дальнейшем ожидаются корректировки интерфейса WhatsApp и кастомизация оформления историй в Instagram – эти изменения компания анонсировала еще в начале текущего года.

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Теги: Соцсети Facebook Новости Техно Техно Интернет
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