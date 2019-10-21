Facebook тестирует темный режим: как он выглядит

Социальная сеть Facebook готовит большое обновление своей веб-версии. Сейчас известно несколько деталей, в частности, что лента Facebook получит темный режим.

Как передает The Next Web, соцсеть уже рассылает пользователям приглашения с предложением попробовать новый дизайн.

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Что нового? В приглашении сказано, что в новом дизайне будет проще работать поиск и навигация. Также разработчики увеличили размеры шрифтов интерфейса.

Еще одна интересная фишка – возможность сохранять ленту на той позиции, где пользователь закончил читать.

Что касается темного режима, то пользователи отмечают: в таком виде лента сети становится немного похожей на ленту Twitter, который недавно тоже изменил дизайн.

Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode @MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I — anastipu (@teepusahab) October 11, 2019

Пока доступна только тестовая версия. Кстати, если пользователь перешел на темную тему, но это ему не понравится, то в настройках можно вернуться к классическому внешнему виду интерфейса.

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