Facebook тестирует темный режим: как он выглядит

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Facebook тестирует темный режим
Facebook тестирует темный режим / unsplash.com

Социальная сеть Facebook готовит большое обновление своей веб-версии. Сейчас известно несколько деталей, в частности, что лента Facebook получит темный режим.

Как передает The Next Web, соцсеть уже рассылает пользователям приглашения с предложением попробовать новый дизайн.

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Что нового? В приглашении сказано, что в новом дизайне будет проще работать поиск и навигация. Также разработчики увеличили размеры шрифтов интерфейса.

Еще одна интересная фишка – возможность сохранять ленту на той позиции, где пользователь закончил читать.

Что касается темного режима, то пользователи отмечают: в таком виде лента сети становится немного похожей на ленту Twitter, который недавно тоже изменил дизайн.

Пока доступна только тестовая версия. Кстати, если пользователь перешел на темную тему, но это ему не понравится, то в настройках можно вернуться к классическому внешнему виду интерфейса.

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Теги: Техно Новости Техно Facebook Интернет
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