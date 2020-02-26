Facebook запретит рекламу препаратов от коронавируса

Социальная сеть Facebook решила бороться с фейками касательно коронавируса, в частности, относительно его лечения. Соцсеть решила ужесточить правила в отношении рекламы, связанной со вспышкой коронавируса.

Как передает businessinsider.com, в Facebook отныне будут запрещены объявления, в которых обещают вылечить вирус COVID-19.

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В корпорации также подчеркнули, что будут уничтожать ложные сообщения о коронавирусе, если они будут подвергать людей риску.

Цель

На такой шаг соцсеть пошла, чтобы сократить количество дезинформации по поводу вспышки вируса. Компания хочет бороться с паникой и дезинформацией о COVID-19.

"Недавно мы внедрили политику, которая запрещает рекламу, которая относится к коронавирусу, и создает ощущение срочности, например, подразумевает ограниченную поставку или гарантирует лечение или профилактику. У нас также есть политика для Marketplace, которая запрещает подобное поведение", – рассказали в компании.

Ранее в Facebook сообщали, что проверяют сомнительные заявления о вспышке вируса, и если эта информация не проходит проверку, то ее удаляют с ленты новостей.

Что известно о вспышке коронавируса?

По состоянию на 26 февраля в мире зафиксировано более 81 тысячи зараженных вирусом. Уже погибло 3 тысячи человек. При этом более 30 тысяч зараженных коронавирусом успешно вылечились.



Что касается лечения, то до сих пор эффективных препаратов от вируса нет. Поэтому сейчас лечение направлено только на облегчение симптомов. В Украине пока не зафиксировали ни одного случая заражения этим вирусом.

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