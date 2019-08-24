Фанат Lenovo создал миниатюрную копию ноутбука ThinkPad: фото

Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad – одна из самых популярных в мире. Не удивительно, что эти ноутбуки имеют много поклонников по всему миру. Один из них, Пол Клингер, создал уменьшенную версию Lenovo ThinkPad.

Миниатюрная версия не больше спичечного коробка. Детали для ноутбука разработчик распечатал на 3D-принтере. Он получил название ThinkTiny.

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Детали. Маленький ноутбук получил фирменный красный резиновый трекпоинт в центре клавиатуры, OLED-дисплей с разрешением 128x64 пикселей и аккумулятор на 300 мАч. Также он оснащен специальной платой и контроллером ATtiny1614.

Поэтому миниатюрная версия оказалась вполне работоспособной и на нем можно даже запускать некоторые игры.

Миниатюрный ноутбук ThinkTiny: видео

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