Федоров анонсировал важное обновление в приложении Дия

Из-за распространения коронавируса в Украине Министерство цифровой трансформации работает над обновлением приложения Дия. Новые функции будут сообщать людям о вероятном контакте с больными и отправлять уведомления с важными новостями.

Об этом в эфире 24 канала рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, обновление уже готово к запуску.

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"Можно будет получить уведомление с информацией о коронавирусе, ведь приложением пользуются более 2 миллионов людей, и мы считаем нужным сообщать о горячих новостях", – пояснил он.

Кроме этого, с помощью сканирования QR-кодов министерство будет проводить мониторинг возможного контакта с больным.

Система с QR-кодами эффективно сработала в Китае. Когда человек, например, садится в такси или заходит в магазин, она сначала сканирует QR-код, если потом вдруг он заболел коронавирусом, то другие пользователи, которые тоже были в течение нескольких часов в этом месте, получают об этом уведомление,

– заявил министр.

"Эта система не будет принудительной, но мы надеемся, что люди будут заботиться о своем здоровье. Благодаря этому мы будем получать статистику, где бывают люди, которые заболели и сколько людей были рядом с ними", – сказал Федоров.

Михаил Федоров об обновлении приложения Дия: видео

Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Мобильное приложение можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. С помощью приложения украинцы могут, в частности, осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом, получать медицинское обслуживание, осуществлять банковские операции и тому подобное.

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