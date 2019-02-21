Gmail для Android получил обновленный дизайн

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Gmail для Android получил обновленный дизайн
Gmail для Android получил обновленный дизайн / Getty Images

В январе компания Google анонсировала обновление дизайна мобильного приложения Gmail. Наконец мессенджер получил долгожданное обновление на Android и оно доступно для всех.

Как сообщает The Verge, главными изменениями Gmail стали более легкий дизайн, шрифт Google Sans (он же Pixel) и новая строка поиска. В целом новая версия почтового клиента выглядит минималистичной и более соответствует концепции Material Design.

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За счет удаления красной полосы в верхней части экрана элементы программы не так сильно сосредоточены. Однако отсутствие ярких цветных элементов невольно сделало экран слишком белым. Иногда даже хочется снизить яркость всего экрана.

Gmail

Gmail для Android получил новый дизайн

При этом при первом запуске можно будет выбрать, насколько плотно располагать элементы, также будет предложена небольшая экскурсия по новыми возможностями приложения.

Обновленную версию Gmail можно загрузить в Google Play, если она по какой-то причине не обновилась автоматически. В ближайшее время разработчики обещают выпустить аналогичную по дизайну версию для пользователей iOS.

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Теги: Техно Интернет Gmail Google Android Приложения
Источник: 24 Канал
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