Google будет платить СМИ за качественные материалы
Корпорация Google решила сотрудничать со средствами массовой информации. Отдельным изданиям будут доплачивать за хороший материал. Таким образом поисковик хочет улучшить качество контента.
Как рассказала компания в своем блоге, она будет платить отдельным изданиям за публикацию материалов высокого качества.
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Google уже договорилась о сотрудничестве c изданиями из Германии, Австралии и Бразилии. Этот проект планируют запустить до конца 2020 года. Он будет работать на базе Google News и Discover.
Детали
Проект предусматривает, что медиа смогут монетизировать свои публикации, которые помогут читателям разобраться в сложных темах.
Сейчас компания договорилась с такими изданиями:
- Der Spiegel (Германия)
- In Queensland (Австралия)
- InDaily (Австралия)
- Diarios Associados (Бразилия).
Однако, уже в ближайшее время корпорация планирует привлечь к сотрудничеству и другие СМИ со всего мира.
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Также Google будет предлагать пользователям оплатить доступ к некоторым статьям изданий через систему Paywall (доступ к контенту предоставляется только после уплаты полной стоимости подписки). Это должно помочь СМИ привлечь новых читателей.