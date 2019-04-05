Google Assistant заговорит голосом звезд Голливуда

Google Assistant теперь сможет разговаривать голосом знаменитостей, и первым из них станет американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд. В течение ограниченного времени лауреат Грэмми будет петь пользователям "С днем рождения", сообщать погоду и так далее.

Джон Ледженд – один из шести новых голосов Google Assistant, которые были предварительно анонсированы на Google I/O 2018, где компания представила предварительную версию своей модели синтеза речи WaveNet.

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Последняя основана на искусственном интеллекте Google DeepMind, который работает на основе выборки человеческой речи и прямого моделирования звуковых сигналов, создавая более реалистичный искусственный язык.

WaveNet позволила нам сократить время записи в студии – модель действительно может передать богатство голоса актера,

– сказал на сцене исполнительный директор Google Сундар Пичай.

У Google есть несколько записей прямых ответов господина Ледженда на ряд подобранных заранее запросов, таких как: "Привет, Google, исполни мне серенаду" или "Привет, Google, мы обычные люди?".

Как будет звучать Google Asistant:

Чтобы активировать голос Джона Ледженда, пользователи могут сказать: "Привет, Google, говори как Ледженд" или перейти в настройки Google Assistant и переключиться на его голос. Функция доступна только на английском языке в США, но это, вероятно, только начало – в будущем компания продолжит эксперименты в этом направлении.

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