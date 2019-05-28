Google Chrome получит новый дизайн

24 Читати новину українською
Google Chrome получит новый дизайн
Google Chrome получит новый дизайн / vistanews.ru

Браузер Google Chrome получит новый дизайн вкладок. Изменится поисковик для мобильных устройств на базе операционной системы Android.

Как пишет издание pingvin.pro, ранее Google Chrome плохо работал, если открыть больше 10 вкладок. Поэтому главная миссия нового дизайна – улучшение взаимодействия всех вкладок.

Читайте также: Google собирает данные о покупках пользователей: как это отключить

Что еще нового. Теперь пользователи смогут объединять вкладки в одну группу. При активации группы появляется нижняя панель навигации, где вкладки отображаются как значки. Если коснуться иконки "Вкладка" рядом с панелью поиска, откроется экран новых вкладок.

Новий дизайн Google Chrome
Новый дизайн Google Chrome

Когда заработает. Сейчас новый дизайн на стадии разработки. Но функция уже доступна в версии Canary для Android. Чтобы тоже получить возможность протестировать новый дизайн, пользователю нужно набрать в адресной строке "chrome://flags" и выполнить поиск "enable-tab-groups". После этого нужно перезагрузить браузер.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Украина хочет изменить статус Керченского пролива
сегодня
625
Теги: Google Chrome Google Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
27 мая 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
95
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1171
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 326
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
24 мая 16:02 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
1429
Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
23 мая 18:30 Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
324
Новости
Больше новостей
Залиште відгук