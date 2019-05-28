Браузер Google Chrome получит новый дизайн вкладок. Изменится поисковик для мобильных устройств на базе операционной системы Android.

Как пишет издание pingvin.pro, ранее Google Chrome плохо работал, если открыть больше 10 вкладок. Поэтому главная миссия нового дизайна – улучшение взаимодействия всех вкладок.

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Что еще нового. Теперь пользователи смогут объединять вкладки в одну группу. При активации группы появляется нижняя панель навигации, где вкладки отображаются как значки. Если коснуться иконки "Вкладка" рядом с панелью поиска, откроется экран новых вкладок.



Новый дизайн Google Chrome

Когда заработает. Сейчас новый дизайн на стадии разработки. Но функция уже доступна в версии Canary для Android. Чтобы тоже получить возможность протестировать новый дизайн, пользователю нужно набрать в адресной строке "chrome://flags" и выполнить поиск "enable-tab-groups". После этого нужно перезагрузить браузер.

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