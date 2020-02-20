Google ограничит доступ приложений к геолокации пользователей

Много программ для Android-устройств требуют доступ к данным геолокации пользователя даже в фоновом режиме. Однако, компания Google анонсировала изменения политики системных расширений, которые существенно ограничат "шпионские" возможности приложений.

Ограничение доступа к геоданным

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Пользователи Android 10 могут ограничить доступ к данным геолокации только для запущенных приложений. Android 11 получила систему разовых разрешений, а новая политика Google Play также потребует от разработчиков получить одобрение на публикацию софта, который запрашивает конфиденциальную информацию, сообщает 9to5google.

Как будут проверять приложения

Софтмейкерам придется подавать соответствующую заявку, при рассмотрении которой в компании будут руководствоваться следующими вопросами:

Представляет ли данная функция очевидную ценность для пользователей?

Готовы ли пользователи давать программе доступ к данным геолокации в фоновом режиме?

Отвечает ли функция основному назначению программы?

Можно ли обеспечить аналогичную функциональность без доступа к геоданным в фоновом режиме?

Примеры соответствия требованиям

Как примеры, соответствующие указанным требованиям, Google приводит программы для отправки сигналов тревоги, или те, которые позволяют пользователям делиться информацией о своем местоположении с близкими.

А приложение, которое демонстрирует магазины поблизости, по мнению Google, нуждается в координатах пользователя только тогда, когда активно используется.

Когда заработают новые правила

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Официально новая политика для публикации Android-софта в Google Play вступит в силу в апреле 2020 года. Месяцем позже разработчики смогут воспользоваться формой обратной связи для проверки приложений.

С 3 августа все новые программы, которые получают доступ к геолокации в фоновом режиме, должны быть одобрены модераторами магазина, а со 2 ноября те программы, которые не прошли одобрение, будут удалены из Google Play.

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