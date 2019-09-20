Google посвятил "Друзьям" серию пасхалок: как их найти

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Google посвятил 25-летию сериала Друзья серию пасхалок
Google посвятил "Друзьям" серию пасхалок / cinetelerevue.be

Поисковый гигант Google создал серию пасхалок, посвященных 25-летию легендарного сериала "Друзья". Каждому из главных персонажей сериала разработали отдельную пасхалку.

При чем прописывать в поиске можно даже на украинском. Например, если написать "Фиби друзья", то на экране появится гитара, после нажатия на которую выпрыгивает "вонючий кот" – один из персонажей песен Фиби.

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Если написать "Рэйчел друзья", то появляется манекен с париком, щелкнув на нем, вы попадете на страницу результатов поиска изображений для Рейчел.

Google присвятив «Друзям» серію пасхалок
Пасхалка о Чендлере

Вбив в поиске "Моника друзья" вы увидите ведро для уборки. Нажав на ведро вы запустите процесс "уборки".

При поиске "Росс друзья" появляется диван. Это отсылка к одной из серий, где Россу купил диван, который в результате поломался, поэтому если нажать на изображение 4 раза – диван треснет.

Google присвятив «Друзям» серію пасхалок
Пасхалка о Фиби

Для пасхалки посвященной Джои выбрали пиццу – нажмите на нее и узнаете, как персонаж относился к дележке едой.

Выбрав Чендлера на экране появится его любимое кресло-баркалон. А кликнув на изображение выпрыгивают цыпленок и утенок, долго жившие с ребятами.

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Теги: Новости Техно Техно Голливуд Google Интернет
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