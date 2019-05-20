Google прекращает сотрудничество с Huawei: официальная позиция китайской компании

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Google прекращает сотрудничество с Huawei
Google прекращает сотрудничество с Huawei / lifehacker.com

В американских СМИ появилась информация, что компания Google прекращает сотрудничество с Huawei. В пресс-службе компании в Украине уже выступили с официальным заявлением.

Сотрудничество между компаниями приостановили после заявления президента Дональда Трампа о внесении компании в черный список.

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В своем заявлении Huawei заявила, что компания сделала значительный вклад в развитие операционной системы Android.

"Мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, которая является необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом", – подчеркнули в китайской компании.

Как это скажется на пользователях. В Huawei также пообещали, что компания будет продолжать предоставлять обновления безопасности для всех смартфонов и планшетов, вышедшие под брендами Huawei и Honor.

В Android также заверили, что сервисы Google Play и система безопасности Google Play Protect продолжат работать на устройствах компании Huawei.

Что известно о скандале?
Китайского производителя обвинили в техническом шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Кроме того, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с китайским производителем в внедрении 5G в Европе.

Впоследствии Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Между тем в Huawei назвали такой шаг неприемлемым и заявили о готовности заключить соглашение о недопущении шпионажа, чтобы получить доступ к контрактам, связанным с развитием сетей 5G.

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Теги: Новости Техно IT-бизнес Техно Huawei
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