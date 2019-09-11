Google признала проблемы с "Календарем": как их решить

В начале сентября 2019 года компания Google признала брешь в защите своего сервиса "Календарь". Пользователи получали навязчивую рекламу от злоумышленников, несмотря на работу антиспам-фильтров.

Что произошло? Пользователи массово жаловались на проблему в течение нескольких лет, однако в Google отмалчивались или отвечали журналистам общей фразой о том, что в сервисах компании запрещено распространение вредоносного контента, говорится в материале ресурса Meduza.

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Недавно Google решила все же признаться в проблемах и опубликовала сообщение на официальном форуме поддержки сервиса "Календарь". В нем говорится, что в компании в курсе проблемы и работают над решением, но ни даты, ни других подробностей нет.

В соцсетях компании на это тоже не реагировали, если не считать однотипные ответы официального Twitter-аккаунта взволнованным пользователям.

Как это работает? Спамеры создают в "Календаре" мероприятие: выставляют дату, время и добавляют участников. Для этого нужна только почта жертвы. Даже если письмо с приглашением попадет в папку со спамом, само событие добавится в "Календарь" и сможет забить, скажем, весь месяц рекламой фальшивого розыгрыша iPhone.

Поскольку все сервисы Google связаны в единую экосистему, спамерское сообщение отображается и в других приложениях, привязанных к его учетной записи. Сам по себе спам опасности для пользователя не несет, разве что раздражает своей назойливостью.

Но если кликнуть на ссылку в нем, можно или подписаться на еще больше спама, или перейти на фишинговую или зараженную страницу.

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Когда впервые обнаружили уязвимость? Об уязвимости известно с конца 2017 года. Исследовательская группа Black Hills рассказала о ней в своем блоге. Экспертам удалось добавить вредоносную ссылку в мероприятие в Google-календаре. При помощи специальной программы они даже смогли обойти настройку "Календаря", которая запрещает отображать приглашения, на которые не ответил пользователь.

Как перестать видеть спам в календаре?

Зайти на страницу календаря Google. Нажать на шестерню в правом верхнем углу. Далее "Настройка" – "Мероприятия с Gmail". Убрать галочку с пункта "Автоматически добавлять мероприятия с Gmail в мой календарь".

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