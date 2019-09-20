Google выпустила обновление для браузера Chrome: что нового

Компания Google продолжает улучшать десктопную и мобильную версию браузера Chrome. Кроме традиционного набора исправлений, в новой версии приложения разработчики упростили обмен ссылками между мобильными устройствами и PC и добавили еще ряд полезных функций.

Результаты поиска. С релизом версии Chrome 77 у пользователей появилась возможность видеть результаты поисковой выдачи прямо в интерфейсе адресной строки без открытия вкладки с поисковой системой, сообщает Android Police.

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Например, так можно узнать погоду в своем городе, перевести одну валюту в другую или использовать строку поиска как калькулятор.

Распространение ссылки. Еще одно нововведение – возможность быстро делиться ссылками с мобильного устройства. Предварительно включив синхронизацию и авторизовавшись на ноутбуке и смартфоне под одним аккаунтом Google, можно отправлять ссылку на компьютер в один тап, без копирования и пересылки URL вручную. Соответствующее меню появилось в пункте "Поделиться".



В Chrome 77 можно легко делись ссылками между своими девайсами

Кастомизация. Дополнительно в мобильной версии браузера появилась возможность компоновки вкладок в виде плиток, а также их группировка. Наконец, Chrome 77 обзавелся функцией регулировки цветового оформления интерфейса.



В Chrome 77 появилась возможность кастомизации браузера

Как получить обновление? Обновить Chrome до актуальной версии можно из меню настроек браузера. Приложение самостоятельно проверит наличие обновлений и после установки попросит перезапустить браузер.

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