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Huawei анонсировала новый стандарт интернета

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Иллюстративное фото / Engadget

Компания Huawei совместно с китайскими государственными провайдерами предложила Международному союзу электросвязи новый интернет-протокол New IP. Но несмотря на технические преимущества разработки, специалисты в области связи уже раскритиковали перспективный стандарт.

По заявлению компании, New IP разрабатывается для удовлетворения технических требований, быстро развивающихся цифровых технологий. Таких, как автоматическое управление автомобилями и распространения интернет вещей, сообщает Engadget.

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Особенности нового протокола

Разработчики сообщают, что протокол, в теории дает более эффективную адресацию и управление сетью, чем актуальный TCP/IP, будет "открыт для ученых и инженеров по всему миру". Huawei заявила, что сейчас разрабатывает составляющие новой сетевой архитектуры с участием других стран и компаний, а ее тестирование начнется в 2021 году.

Однако эксперты отнеслись к предложенной технологии с опаской. Несмотря на формальную открытость, она предусматривает возможность удаленного отключения отдельных сегментов сети с помощью виртуального "переключателя". Такой инструмент может использоваться для интернет-цензуры, а механизм аутентификации позволяет связать сетевой адрес пользователя при помощи cookie-файлов, "засветив" его провайдеру или регулятору.

Сейчас новый протокол находится на рассмотрении в Международном союзе электросвязи. Не исключено, что даже в случае принятия "на вооружение" он получит распространение только на территории Китая.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Интернет Huawei
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