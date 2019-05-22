Huawei объявила сроки запуска собственной операционной системы

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Huawei объявила сроки запуска собственной операционной системы
Huawei объявила сроки запуска собственной операционной системы / Фото из свободных источников

Вслед за первыми заявлениями о готовности Huawei перейти на собственную операционную систему компания объявила сроки вероятного отказа от Android. Китайский производитель уверен, что их ОС не только полноценно заменит "зеленого робота", но и предложит большую производительность.

Генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю объявил, что компания готова к развертыванию собственной операционной системы для смартфонов и других устройств бренда.

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Особенности новой операционной системы. По данным китайского холдинга Sina Corp, ОС от Huawei совместима со всеми приложениями Android и связанными веб-приложениями. Источник утверждает, что после перекомпиляции Android-приложений для работы с новой платформой их производительность вырастет более чем на 60%.

Когда запустят новую операционную систему? Ричард Ю отметил, что новая ОС будет единой платформой для множества устройств: смартфонов, ПК, планшетов, телевизоров, автомобилей и даже умной одежды. Развертывание операционной системы начнется в период с осени 2019 года по весну 2020 года.


Демонстрация операционной системы Hongmeng от Huawei – смотрите видео

Некоторые источники считают, что программное обеспечение Huawei будет ответвлением от проекта AOSP, распространяемого с открытым исходным кодом.

Что известно о скандале с Huawei?Напомним, Google приостановила поддержку устройств Huawei после попадания компании в список санкций "черный список" США. А это означает, что Huawei не может покупать оборудование и программное обеспечение у американских фирм без предварительного разрешения правительства.

Причиной такого кардинального решения стало обвинение китайской компании в шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Кроме того, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с китайским производителем в внедрении 5G в Европе.

Скандал с Huawei: основные события

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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Android Huawei Скандал Интернет
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