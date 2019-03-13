Huawei обвинили в обмане: как оправдалась компания

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Huawei обвинили в обмане
Huawei обвинили в обмане / appleinsider.ru

Новый флагманский смартфон Huawei P30 должны официально представить 26 марта. В компании обещают, что новинка получит лучшую на рынке камеру. Однако, в рекламе нового камерофора пользователей заметили обман – для анонса использовали профессиональные фотографии.

В частности, в сети нашли несколько снимков, которые Huawei использовала в рекламных постерах новинки, и они были сделаны на профессиональный фотоаппарат.

Более того, некоторые из них датированы 2009 годом. Очевидно, что тогда и речи не было о такого уровня камерофонах.

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Huawei звинуватили у обмані

Huawei использовали профессиональное фото для рекламы

Как отреагировали в Huawei. В компании признали, что фото в рекламных постерах действительно не были сделаны на Huawei P30. Китайцы подчеркнули, что они и не утверждали, будто это работы их новинки. На самом деле снимки играли другую роль.

Мы хотели бы повторить, что на самом деле это всего лишь рекламные постеры, и они предназначены только для того, чтобы намекнуть на уникальные новые функции, которые появятся в серии Huawei P30,
– пояснили в Huawei.

Также в компании добавили, что они приобрели права на использование оригинальных изображений, а сами постеры являются лишь художественным воспроизведением указанных функций.

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Теги: Новости Техно Техно Huawei Смартфоны Скандал
Источник: 24 Канал
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