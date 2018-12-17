Худшие пароли года: аналитики обнародовали рейтинг

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Худшие пароли 2018 года
Худшие пароли 2018 года / hackernoon.com

Компания SplashData обнародовала список худших паролей, которые пользователи придумали и использовали в течение 2018 года.

Об этом сообщает УНИАН.

Аналитики компании проанализировали 5 миллионов паролей, слитых в сеть. Самой простой комбинацией стал пароль "123456". На втором месте комбинация из четырех цифр. На третьем – пароль "123456789", четвертое и пятое занимают комбинации "12345678" и "12345".

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Также, популярным паролем оказалось слово password (пароль).

Как рассказал руководитель SplashData Морган Слейн, такая ситуация смущает. Ведь учитывая громкие взломы и утечки данных, люди продолжают использовать для защиты очень простые комбинации.

Пароль "123456" становится худшим уже пятый год подряд. В 2017 году эту комбинацию постоянно используют 17 процентов всех интернет-пользователей.

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Теги: Техно Интернет
Источник: Техно
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