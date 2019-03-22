Humble Bundle бесплатно раздает популярную игру Tacoma

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Tacoma стала бесплатной
Tacoma стала бесплатной

Сервис Humble Bundle начал бесплатно раздавать приключенческую игру Tacoma. Бесплатная раздача игры Tacoma продлится до вечера субботы 23 марта.

Сюжет. Действия игры происходят в 2088 году на высокотехнологичной космической станции. Игрок должен изучить лунную базу, что случилось с экипажем, который был здесь раньше. Подсказкой станет цифровая система видеонаблюдения, которая зафиксировала важные моменты из жизни членов экипажа.

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Как уверяют создатели игры, это многослойный сюжет, интерактивный игровой мир. Интересно, что сама игра не является очень продолжительной – полное прохождение игры занимает от 2 до 5 часов.

Где скачать. Игра будет бесплатной до 23 марта включительно. Ее можно бесплатно скачать по ссылке. На сервисе Steam игра Tacoma продается по цене 279 гривен.

Игра Tacoma: видеотрейлер

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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