Игра Civilization VI: Gathering Storm – появился невероятный трейлер нового дополнения

Студия Firaxis Games при поддержке издательства 2K Games выпустила трейлер, посвященный будущему дополнению Civilization VI: Gathering Storm. С обновлением в игре появится Османская империя, которой будет руководить Сулейман Великолепный – "великий реформатор и завоеватель".

Об этом сообщает 3DNews.

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В Османской империи есть большой инструментарий для успешных завоеваний. Государству доступны два типа уникальных юнитов – берберские пираты и янычары. Первые используются на ранних этапах, вторые отличаются низкой ценой и мощностью, но дают штраф для населения в незавоеванных поселениях.

Уникальным умением "Османской империи" является "Большая турецкая бомбарда" – оно усиливает осадные отряды и снижает их стоимость.



Скриншот из игры Civilization VI: Gathering Storm

Навык Сулеймана Пышного называется "Великий визирь". Он позволяет нанять эксклюзивного губернатора Ибрагима-пашу. Тот отличается собственным древом развития и может работать даже на территории другого государства.

Уникальным зданием Османской империи выступает большой базар. Он заменяет стандартный банк, предоставляя важные ресурсы и дополнительный достаток народа.



Скриншот из игры Civilization VI: Gathering Storm

Наконец, последней особенностью государства является сохранение прежнего количества людей в завоеванных городах с бонусами к лояльности.

Трейлер Civilization VI: Gathering Storm – смотрите видео

Отметим, выход Civilization VI: Gathering Storm запланирован на 14 февраля.

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