Игра League of Legends может выйти на iOS и Android

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Игра League of Legends может выйти на iOS и Android
Игра League of Legends может выйти на iOS и Android / Фото из свободных источников

Многопользовательские онлайн игры Dota 2 и League of Legends уверенно держатся в числе лидеров на PC уже почти десяток лет. Однако студия Riot Games планирует запустить популярные игры и на мобильных устройствах.

Когда представят игру? Как сообщает Gamasutra, Riot Games совместно с китайским гигантом Tencent готовит официальную мобильную версию League of Legends. Игра находится в разработке уже более года, однако выйдет не раньше 2020 года.

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League of Legends уже не чувствует себя так хорошо, как раньше, и Riot Games отчаянно нуждается в новых способах монетизации проекта. Особенно если учитывать тот факт, что это вообще единственная ее игра,
– заметил аналитик Newzoo Гу Тяньи.

Предыдущие попытки выпустить MOBA для смартфонов. Кроме того, известно, что когда-то давно Tencent уже предлагала Riot Games заняться созданием MOBA для смартфонов, но последняя отклонила это предложение. Тогда китайская компания самостоятельно разработала игру Honor of Kings, которая недавно превысила планку в 140 миллионов активных пользователей.

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Теги: Техно iOS Android Игры
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