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IKEA обновила интернет-магазин в Украине: уже есть перечень товаров

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IKEA в Украине – официальный сайт IKEA в Украине
IKEA запустила сайт в Украине / IKEA

В июле 2019 года компания IKEA запустила украинскую версию сайта. На портале были размещены только вакансии. Сейчас сайт обновили и добавили перечень товаров и даже цены в гривнах.

Сейчас на сайте можно найти категории с декором, украшениями, товарами для безопасности и садоводства. Карточки товаров заполнены.

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Правда, купить товары пока нельзя. Но на сайте уже висит информирующий баннер: такая возможность появится в украинцев совсем скоро.

На українському сайті IKEA можна переглядати товари
На украинском сайте IKEA можно просматривать товары / Скриншот

Появится ли физический магазин

При этом издание "Украинская правда" сообщило, что компания вновь отложила открытие первого физического магазина в Украине. Причина все та же – пандемия коронавируса. Именно поэтому IKEA решила запустить продажи через интернет.

Но как заверил координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украины Игорь Иус, физический магазин в Киеве таки заработает.

"Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды ІКЕА Украины с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", – заявил Иус.

Что такое IKEA?
Это шведская компания, которая разрабатывает и реализует быстро-сборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели. По состоянию на 2017 год IKEA имела 411 магазинов в 49 странах. Однако до недавнего времени в Украине не было ни одного магазина производителя.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Новости недвижимости Новости недвижимости Украины IKEA
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