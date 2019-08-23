Индийский аппарат сделал первое фото Луны

Индийский аппарат Chandrayaan-2 передал на Землю первое фото поверхности Луны. Снимок обнародовала организация космических исследований ISRO в Индии.

Как пишет India Times, фотография была сделана камерой LI4 аппарата Chandrayaan-2 с высоты около 2650 км от поверхности.

На снимке можно увидеть кратер Аполлона.

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Что известно о миссии? 21 августа Chandrayaan-2 провел второй маневр на орбите. 2 сентября будут проведены еще три маневра, прежде чем луноход отделится от корабля на орбите.

Посадка аппарата на поверхность на Луны запланирована на 7 сентября. Это должна быть первая посадка земного аппарата на Южном полюсе земного спутника.



Фото поверхности Луны

Что такое Chandrayaan-2? Это индийская автоматическая межпланетная станция. Это уже третья миссия для страны – после лунного орбитального зонда Chandrayaan-1 и марсианского орбитального зонда.



В состав новой миссии входят сразу три аппарата: спутник, посадочная платформа "Викрам" и луноход "Прагаян". Последний получил несколько инструментов для изучения Луны: два рентгеновских и один инфракрасный спектрометр для изучения состава лунной поверхности и поиска воды, камера с высоким разрешением, еще одна камера, для составления карты рельефа, РСА-радар, а также приборы для исследования лунной ионосферы и разреженной атмосферы.

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