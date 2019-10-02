Экс-разработчик Yahoo сломал тысячи аккаунтов и похитил сексуальные фото пользователей

Бывший разработчик программного обеспечения поисковика Yahoo сломал 6 тысяч аккаунтов, ища сексуальные фотографии и видео.

Как сообщили в прокуратуре, 34-летний Даниэль Рейес Руис признал свою вину в суде, передает businessinsider.com.

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В частности, он использовал возможность доступа к внутренним системам Yahoo, чтобы взламывать пароли и аккаунты пользователей. Его жертвами становились преимущественно молодые женщины.

Руиз сделал копии их личных фото и видео, в частности с интимным содержанием. Эти данные он хранил на своем компьютере, но впоследствии их уничтожил.

Следующее заседание по этому делу и озвучивание приговора назначено на февраль 2020 года.

Что известно о Yahoo?

Это американская корпорация, специализирующаяся на предоставлении интернет-сервисов. В их перечне поисковая служба (Yahoo! Search), каталог сайтов (Yahoo! Directory), электронная почта (Yahoo! Mail), Yahoo!Games, Yahoo!Groups и т. д.



Сервис является второй по популярности в мире поисковой системой с долей в 7,57% рынка. В Украине доля Yahoo! составляет 0,95%, что позволяет занимать 3 место.

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