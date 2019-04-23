Эксперты опубликовали новый рейтинг самых опасных паролей

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Рейтинг самых опасных паролей
Рейтинг самых опасных паролей / crambler.com

Специалисты британского Центра кибербезопасности составили новый рейтинг самых опасных паролей в мире. Самым опасным паролем специалисты в очередной раз назвали комбинацию "123456".

Как видим в рейтинге, далее идет очень похожий на лидера пароль "123456789". А также комбинация "qwerty". В английской раскладке эти кнопки стоят по порядку с лева на право.

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Также в перечне можно найти не менее очевидные пароли "password", "password1" и "computer".

Что касается паролей с цифрами, то пользователи не проявляли креативность, вот несколько типичных: "111111", "000000", "123321", "666666", "7777777".

А вот эти пароли уже не такие типичные – "liverpool", "blink182" и "superman", – однако, по заверениям экспертов, их также легко сломать.

Всего в рейтинге 100 000 опасных паролей. Перейдите по ссылке и узнайте, нет ли среди них и вашего.

via GIPHY

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Теги: Техно Новости Техно Интернет
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