Электрический пикап Ford выполнил необычный трюк: видео

Часто производителям электрокаров удается по-настоящему удивить пользователей. К примеру, Tesla подняла волну обсуждения дизайна нового пикапа Cybertruck, а стартап-компания Rivian, которая принадлежит Ford продемонстрировала необычный функционал своего электрокара.

Что умеет авто

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На представленном ролике можно увидеть электрический пикап R1T. Машина несколько раз развернулась на месте, не поворачивая колес.

Производители назвали такой трюк "танковым разворотом", так как в данном случае силовые установки имитировали движение гусениц в разные стороны. Представители Rivian также отметили, что повторить показанное на видео можно будет только на гравийных или грунтовых дорогах.

Разворот пикапа Ford R1T – смотрите видео

Характеристики пикапа

Как и многие другие электрокары, пикап R1T оснащен четырьмя независимыми двигателями – по одному на каждое колесо, и позволяет машине проворачивать подобные трюки.

Силовая установка в Rivian имеет мощность в 750 лошадиных сил и крутящий момент в 1,120 Нм. С такими характеристиками авто способно разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

Дата выхода

Производство модели начнется во второй половине 2020 года.

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