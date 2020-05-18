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YouTube просмотрел классические стандарты качества видео

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Cтандарты видео YouTube – новые правила пользования
Новые стандарты видео YouTube / Google

Популярный видеохостинг YouTube ввел новую классификацию, согласно которой большой процент размещенных там видеороликов перестал считаться, как видео в высоком разрешении. Таким образом цензоры Google впервые за долгие годы повысили требования к качеству изображения для опубликованного контента.

В течение многих лет ролики с разрешением 720p автоматически относились к стандарту видео высокой четкости (HD), в то время как контент в 360p и 480p классифицировался как SD (стандартное расширение), рассказывает wccftech.

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Очередное нововведение Google привело к пересмотру этой иерархии. Согласно новым критериям, с появлением форматов 1080p, 2К и 4K картинка в HD "устарела" и больше не соответствует своему бывшему рейтингу. При этом дисплеи и мониторы с максимальным разрешением 720p производителями по-прежнему признаются как HD-оборудование.

Соответствующее изменение уже можно заметить при просмотре YouTube в браузерах Safari, Chrome, Firefox и Microsoft Edge: при попытке выбрать качество видеоролика 720p отметка HD отсутствует. Представители сервиса свое решение официально не прокомментировали.


Изменение стандартов определения HD видео

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Автор: Михаил Года
Теги: YouTube Новости Техно Техно Интернет
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