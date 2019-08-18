Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция

Facebook не только самая популярная социальная сеть, но и довольно хитрая. Для того чтобы удалить собственный профиль в Facebook придется постараться.

Однако вы можете провести немало манипуляций, и все же удалить свой профиль в Facebook. Сначала вам нужно подать заявку на удаление в администрацию соцсети, вам оставляют резервные три дня, для того чтобы изменить свое решение.

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Полное удаление вашей информации с паутины соцсети займет три месяца. Все же, всегда можно пойти более легким путем и просто деактивировать – "заморозить" страницу. Однако журналисты Техно 24 подготовили для вас материал, в котором указаны оба пути "исчезновения".

Деактивация профиля в Facebook

Для деактивации профиля войдите в свой аккаунт через сайт Facebook или мобильное приложение и перейдите к рубрике настроек. Если используете Android- или iOS-приложение, нажмите "Настройки аккаунта" → "Общие" → "Управление аккаунтом" → "Отключить". Если вошли через сайт, кликните "Управление аккаунтом" → "Деактивировать аккаунт". Вам придет пароль для подтверждения, для этого вам нужно просто пройти по ссылке, и действовать согласно инструкции.

А как удалить страницу

Удаление учетной записи стирает все ваши данные из социальной сети безвозвратно и поэтому эта процедура занимает несколько дней после того, как вы отправите запрос на удаление. За это время вы еще сможете отменить запрос. Полное удаление данных занимает около трех месяцев. Прежде, чем вы это сделаете, мы вам советуем пройтись по небольшой инструкции, как не потерять эти данные, если они вам вдруг понадобятся.

Что нужно делать

Сохраните копию своих данных в формате ZIP, в данном архиве будет все, что вам нужно, в том числе записи, фото и видео. Для этого вам нужно зайти в настройки – Общие – "Загрузить копию вашей информации на Facebook" – "Начать создание архива" – После ввода пароля начнется загрузка.

Затем, перед удалением, проверьте к каким приложениям и сайтам подключен ваш профиль на Facebook.

Связанные приложения и сайты могут точно также, как и Facebook, использовать вашу личную информацию, в том числе список друзей, ваши интересы и так далее. Это позволяет всем сайтам настраивать для вас более персонализированную рекламу, изменяя ее и подстраивая под вас. Зайдите в настройки, затем в приложения и уже там вы сможете увидеть все свои подключенные сторонние сайты.

Не все так просто

Минус всего этого в том, что теперь нужно зайти на каждый сайт и в каждое приложение, чтобы перенастроить авторизацию и перенести ее на другой сайт или на почту. Сделайте это до того, как удалить аккаунт.

Письмо на почте – удаление

На своей почте ищите письмо, где вам подтвердят удаление учетной записи. Через месяц аккаунт удалят, но еще некоторое время вашу информацию Facebook будет бережно хранить.

Поздравляем! Вас больше нет на Facebook.