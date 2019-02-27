Как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G: захватывающее видео

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Как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G
Как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G / Фото из свободных источников

Вскоре после презентации топовой версии смартфона Samsung Galaxy S10 с 5G-модемом в сети опубликовали видеоролик, который рассказывает об особенностях новинки. Стоит отметить, что ролик выпустила сама компания-производитель.

Как сообщает 4PDA, кроме крупных планов внешнего вида гаджета, Samsung подчеркнула одну из фишек его основной камеры и продемонстрировала мультимедийные возможности мобильных сетей пятого поколения.

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Особенности смартфона. Дизайн лицевой панели устройства практически идентичен другим моделям флагманской линейки. В правой верхней части безрамочного экрана располагается овальное отверстие для двойной фронталки, а прорезь для разговорного динамика расположена у верхней кромки 6,7-дюймового дисплея.

Основное внешнее отличие Samsung Galaxy S10 5G от Galaxy S10 Plus Galaxy S10 – модуль основной камеры, состоящий из четырех сенсоров, включая 3D ToF-датчик для реализации функции Video Live focus.

Как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G – смотрите видео

Видеоролик также продемонстрировал работу 5G-модема новинки при подключении к сетям нового поколения. В частности, на экране смартфона можно наблюдать прямую трансляцию бейсбольного матча с панорамной камеры, угол обзора которой регулируется пользователем в режиме реального времени.

Дата релиза. По имеющейся информации, Samsung Galaxy S10 5G дебютирует в апреле на рынке Южной Кореи. Сроки глобального релиза пока не сообщаются.

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Теги: Новости Техно 5G Техно Смартфоны Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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