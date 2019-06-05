Как смартфон Redmi K20 Pro выглядит изнутри: видео

Вскоре после анонса флагманского смартфона Redmi K20 Pro, получившего выдвижную фронтальную камеру, в сети опубликовали ролик, демонстрирующий полный разбор устройства. Авторы видео рассказали об особенностях конструкции смартфона и надежности выдвижного механизма селфи-модуля.

Система охлаждения Redmi K20 Pro. Одной из особенностей аппарата стала композитная система охлаждения чипсета с 8 слоями графита, медной фольгой и теплопроводного геля. Такая конструкция повышает эффективность отвода тепла от флагманского процессора Snapdragon 855.

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Другие особенности Redmi K20 Pro. Аккумуляторный отсек новинки спроектирован с учетом возможности замены батареи с минимальным риском ее повреждения при демонтаже.

В верхней части корпуса размещена звуковая камера значительного по меркам смартфонов объема – 0,9 кубических сантиметров.

Как Redmi K20 Pro выглядит изнутри – смотрите видео

Защита Redmi K20 Pro. Несмотря на отсутствие сертификации IP, лоток для SIM-карт защищен от попадания воды и пыли силиконовым уплотнителем. Разъем USB Type-C также укомплектован резиновой вставкой, а точки его крепления к системной плате обработаны антикоррозийным средством.

Выдвижная камера Redmi K20 Pro. Разборка механизма выдвижной камеры продемонстрировала систему его защиты от механических воздействий. Трехосевой гироскоп в случае падения возвращает камеру в корпус за 100 мс, а пружинное устройство смягчает вибрацию при ударе.

Аналогичным образом срабатывает и датчик давления, убирающий модуль на исходную позицию при нажатии.

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