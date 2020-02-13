Как выглядит и работает новая операционная система Windows 10X: видео

В сети появилось видео, демонстрирующее работу и особенности новой операционной системы Windows 10X. Заметим, Microsoft "облегчила" свою основную операционку для устройств с двумя дисплеями.

Особенности Windows 10X

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По сравнению с десктопной версией "десятки", интерфейс X-версии операционной системы получил ряд заметных визуальных изменений, сообщает Windows Central.

Так, фирменное меню "Пуск" окончательно лишилось "плиточного" дизайна, на смену которому пришла панель ярлыков установленных приложений. В нее также интегрирована строка поиска с поддержкой голосового ввода и область рекомендаций для быстрого запуска часто используемых программ.

Изменился и центр сообщений Windows 10, превратившийся в всплывающее окно быстрых настроек, что напоминает фирменную "шторку" Android-смартфонов.

Особенности работы Windows 10X – смотрите видео

Ключевым же нововведением стал двухэкранный интерфейс. Кроме традиционной возможности запуска различных приложений на различных дисплеях поддерживается и "режим ноутбука", при активации которого один из экранов отводится под сенсорную клавиатуру. При этом она занимает не всю доступную площадь – над рядами клавиш остается место для дополнительных элементов, включая смайлики и "гифки".

Дата выхода ОС

Дата релиза Windows 10X разработчиками еще не объявлена.

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