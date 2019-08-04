Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX: полный список
В рамках мероприятия GeForce Gaming Celebration, которое прошло вчера, 20 августа, компания NVIDIA объявила список игр, которые в будущем получат поддержку технологий из набора RTX. Список состоит из 21 игры и в нем есть тайтлы, которые уже вышли, и те, которые только готовятся к выходу.
Об этом сообщает ComputerBase.
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"Врожденную" поддержку платформы Nvidia RTX, как известно, имеют представленные вчера игровые видеокарты GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Кроме трассировки лучей в реальном времени, о которой мы уже немало слышали из уст представителей "зеленого" чипмейкера, новинки также обеспечат работу технологии сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS).
Игры с поддержкой трассировки лучей в реальном времени:
• Assetto Corsa Competizione;
• Atomic Heart;
Трейлер игры Battlefield V с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео
• Control;
• Enlisted;
• Justice;
• JX3;
• MechWarrior 5: Mercenaries;
• Metro Exodus;
Трейлер игры Metro Exodus – смотрите видео
• ProjectDH;
• Shadow of the Tomb Raider.
Трейлер игры Shadow of the Tomb Raider с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео
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Игры с поддержкой Deep Learning Super-Sampling (DLSS):
• Ark: Survival Evolved;
• Atomic Heart;
Трейлер игры Atomic Heart – смотрите видео
• Dauntless;
• Final Fantasy XV;
• Fractured Lands;
• Hitman 2;
Трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео
• Islands of Nyne;
• Justice;
• JX3;
• MechWarrior 5: Mercenaries;
• Player, unknown's Battlegrounds;
Трейлер игры PBUG – смотрите видео
• Remnant: From the Ashes;
• Serious Sam 4: Planet Badass;
• The Forge Arena;
• We Happy Few.
Напомним, вчера компания NVIDIA в Кельне представила долгожданную линейку GeForce на базе архитектуры Turing. Ключевой особенностью видеокарт нового поколения стала поддержка инновационной технологии NVIDIA RTX.
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