Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX: полный список

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Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX
Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX / Скриншот из видео

В рамках мероприятия GeForce Gaming Celebration, которое прошло вчера, 20 августа, компания NVIDIA объявила список игр, которые в будущем получат поддержку технологий из набора RTX. Список состоит из 21 игры и в нем есть тайтлы, которые уже вышли, и те, которые только готовятся к выходу.

Об этом сообщает ComputerBase.

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"Врожденную" поддержку платформы Nvidia RTX, как известно, имеют представленные вчера игровые видеокарты GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Кроме трассировки лучей в реальном времени, о которой мы уже немало слышали из уст представителей "зеленого" чипмейкера, новинки также обеспечат работу технологии сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS).

Игры с поддержкой трассировки лучей в реальном времени:

• Assetto Corsa Competizione;

• Atomic Heart;

Battlefield V;

Трейлер игры Battlefield V с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео

 

​• Control;

• Enlisted;

• Justice;

• JX3;

• MechWarrior 5: Mercenaries;

• Metro Exodus;

Трейлер игры Metro Exodus – смотрите видео

 

• ProjectDH;

• Shadow of the Tomb Raider.

Трейлер игры Shadow of the Tomb Raider с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео

 

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Игры с поддержкой Deep Learning Super-Sampling (DLSS):

• Ark: Survival Evolved;

• Atomic Heart;

Трейлер игры Atomic Heart – смотрите видео

 

• Dauntless;

• Final Fantasy XV;

• Fractured Lands; 

• Hitman 2;

Трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

 

• Islands of Nyne;

• Justice;

• JX3;

• MechWarrior 5: Mercenaries;

• Player, unknown's Battlegrounds;

Трейлер игры PBUG – смотрите видео

 

• Remnant: From the Ashes;

• Serious Sam 4: Planet Badass;

• Shadow of the Tomb Raider;

• The Forge Arena;

• We Happy Few.

Напомним, вчера компания NVIDIA в Кельне представила долгожданную линейку GeForce на базе архитектуры Turing. Ключевой особенностью видеокарт нового поколения стала поддержка инновационной технологии NVIDIA RTX.

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Теги: Техно Интернет Игры NVIDIA Electronic Arts Battlefield IO Interactive
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