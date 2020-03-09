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Какие ресурсы больше всего шпионят за пользователями – рейтинг

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Компания DuckDuckGo, которой принадлежит одноименный популярный поисковик, обнародовала детали проекта Tracker Radar.Это инструмент, который собирает межсайтовые рекламные трекеры и блокирует их работу.

Как уверяют в компании, их база данных – лучшая в этой сфере и постоянно обновляется. Согласно данным DuckDuckGo, чаще всего в сети встречаются трекеры от Google, Facebook и Adobe.

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10 самых распространенных трекеров выглядят таким образом:

  • Google
  • Facebook
  • Adobe
  • Amazon
  • Oracle
  • TowerData
  • AppNexus, Inc
  • Rubicon Project

Как пояснили в DuckDuckGo, они обнародовали код Tracker Radar, поэтому разработчики могут использовать это, чтобы создавать собственные списки и блокировки, а исследователи – чтобы изучать трекеры.


Какие ресурсы больше всего собирают данные о пользователях

Эксперты работали над проектом два года. Сейчас в базе Tracker Radar данные о 5326 доменах от 1727 компаний. Сам инструмент уже работает внутри мобильного приложения DuckDuckGo (iOS, Android) и расширение DuckDuckGo Privacy Essentials (Chrome, Firefox и Safari).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Facebook Google Интернет
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