Какие ресурсы больше всего шпионят за пользователями – рейтинг

Компания DuckDuckGo, которой принадлежит одноименный популярный поисковик, обнародовала детали проекта Tracker Radar.Это инструмент, который собирает межсайтовые рекламные трекеры и блокирует их работу.

Как уверяют в компании, их база данных – лучшая в этой сфере и постоянно обновляется. Согласно данным DuckDuckGo, чаще всего в сети встречаются трекеры от Google, Facebook и Adobe.

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10 самых распространенных трекеров выглядят таким образом:

Google

Facebook

Adobe

Amazon

Oracle

TowerData

AppNexus, Inc

Rubicon Project

Как пояснили в DuckDuckGo, они обнародовали код Tracker Radar, поэтому разработчики могут использовать это, чтобы создавать собственные списки и блокировки, а исследователи – чтобы изучать трекеры.



Какие ресурсы больше всего собирают данные о пользователях

Эксперты работали над проектом два года. Сейчас в базе Tracker Radar данные о 5326 доменах от 1727 компаний. Сам инструмент уже работает внутри мобильного приложения DuckDuckGo (iOS, Android) и расширение DuckDuckGo Privacy Essentials (Chrome, Firefox и Safari).

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