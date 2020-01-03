24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Киевстар закрывает старые тарифные планы: перечень

79 Читати новину українською
Киевстар закрывает тарифные планы / newsdaily.org.ua

Украинский мобильный оператор Киевстар закрывает несколько тарифных планов. Они прекратят действовать с 15 января. Взамен пользователям предлагают перейти на новые актуальные тарифные планы.

Как сообщили в пресс-службе Киевстар, в рамках этих изменений для почти 1,5 миллиона абонентов оператор предложит новые тарифные планы с меньшей стоимостью.

К теме: Киевстар выпустил тарифный план для геймеров

Какие тарифные планы закрывает Киевстар:

  • Z-тариф 2018
  • Z-тариф 2017
  • Безлим Видео 2018
  • Безлим Разговоры 2018
  • Безлим Соцсети 2018
  • Все вместе. Смарт 2018
  • Все вместе. Экстра 2018
  • Все вместе. Плюс 2018
  • Онлайн 4G + 2018
  • Киевстар Онлайн 3G 2018
  • Максимальный Безлим 200 2018
  • Максимальный Безлим 2018
  • Все вместе. Смарт 2017
  • Все вместе. Плюс 2017

Однако пользователям предлагают выбрать актуальные тарифные планы. Например, для части абонентов Киевстар с тарифом "Безлим Соцсети 2018", предлагают выбрать тариф, дешевле на 25 гривен.

Читайте также: Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов

Другим абонентам будут предложены тарифные планы с большим количеством мегабайтов.

Все абоненты, которые пользуются этими тарифными планами уже получили SMS-сообщения. Им также предложат пакет услуг в новом тарифе или самостоятельно выбрать новый тарифный план.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Доброе утро: яркая подборка приветствий
сегодня
1335
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно IT-бизнес Тарифы Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 января 09:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
Ірина Полицька 1654
1 января 22:06 Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 28194
1 января 20:09 Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года
Вероніка Климська 548
1 января 16:07 Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24
Михайло Года 254
1 января 14:05 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 353
Новости
Больше новостей
Залиште відгук