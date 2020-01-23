Китайский ученый создал язык программирования, который оказался копией Python

Ученый из Китая Лю Лей заявил, что разработал уникальный язык программирования. Он получил название Mulan. Однако, эксперты обнаружили, что этот язык на самом деле является популярным языком программирования Python.

Как пишет издание China Daily, в связи со скандалом, китайская академия наук отстранила Лея от работы.

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Цель

Лей рассказал, что разработал Mulan, чтобы обучать подростков разработке программного обеспечения.

Язык предназначался для программирования, в первую очередь, интернета вещей (IoT). Также он заверил, что его язык программирования уже начали изучать в 700 начальных и средних школах Китая.

Однако, независимая экспертиза обнаружила, что библиотека Mulan очень похожа на Python, там даже одинаковые названия файлов и иконок.

18 января Лей признался, что использовал компилятор Python. Он рассказал, что на Mulan школьники в основном писали базовые программы и извинился за предоставление ложной информации.

Что известно о Python?Это язык программирования, который разработали в 1991 году. Ее отцом стал датский программист Гвидо ван Россум. При этом Python также позаимствовал много черт таких языков, как C, C++ и тому подобное. Используется во многих проектах и в разных качествах: как основной язык программирования или для создания расширений и интеграции приложений.



На Python реализовано большое количество проектов, также он активно используется для создания прототипов будущих программ. Сейчас в Украине Python является 5 по популярности языком программирования. А в рейтинге TIOBE он стал “языком года” по итогам 2019.

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