Когда смартфоны Samsung получат обновление Android Pie: появился график

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Когда смартфоны Samsung получат обновление Android Pie
Когда смартфоны Samsung получат обновление Android Pie / android.com

Компания Samsung обнародовала график выхода обновления до новой операционной системы Android Pie для своих смартфонов и планшетов. Перечень устройств появился в приложении Members.

Об этом сказано на allaboutsamsung.de.

Как гласит график, первыми новую версию операционной системы получат флагманы Galaxy S9 и S9+. Это должно состояться уже в январе.

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В феврале до Android Pie обновится фаблет Galaxy Note 9, а в марте – прошлогодние флагманы Galaxy S8, S8+ и Note 8.

При этом планшеты Galaxy Tab A 2017, Tab Active2 и Tab A 10.5 получат обновление аж в октябре следующего года.

Коли смартфони Samsung отримають оновлення Android Pie

Когда устройства Samsung получат обновление Android Pie

Вместе с новой версией Android устройства получат измененный интерфейс для управления одной рукой, ночной режим, функцию Adaptive Battery, которая анализирует привычки пользователя и ограничивает фоновую работу некоторых приложений для экономии заряда батареи, Adoptable Storage для объединения встроенного и дополнительного накопителей в один и режим плавающей клавиатуры.

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Теги: Android Samsung Техно Смартфоны
Источник: Техно
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