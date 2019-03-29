Когда ждать появления 6G: прогнозы компании Huawei

Лишь недавно крупные провайдеры сотовой связи объявили о запуске 5G, однако представители Huawei уже смотрят в будущее и завели речь за следующее поколение мобильной связи. Президент направлении 5G компании Huawei Ян Чаобинь обозначил сроки начала внедрения технологий мобильной связи шестого поколения (6G).

Детали о запуске 5G. Как сообщает Gizchina, сейчас мировая отрасль находится на начальном этапе коммерческого развертывания сетей 5G. Теоретически пропускная способность таких сервисов будет достигать 20 Гбит / с, но сначала скорости передачи данных будут меньше.

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Одним из лидеров сегмента 5G является Huawei. Компания активно внедряет соответствующие технологии, а также предлагает 5G-ориентированные транспортные решения, которые помогают операторам активизировать развитие 5G.

Когда ждать появления 6G? В то же время начало коммерческого внедрения сетей 5G приведет к активизации работ над технологиями сотовой связи шестого поколения. Разумеется, интенсивные исследования в данной области будет вести и Huawei.

Как заявил г-н Чаобинь, эпоха 6G наступит не ранее 2030 года. Вероятнее всего, такие сети обеспечат пропускную способность на уровне нескольких сотен Гигабит в секунду. Впрочем, говорить о характеристиках 6G пока рано.

Когда полноценно запустят 5G? Тем временем, по прогнозам ассоциации GSM, к 2025 году по всему миру будет насчитываться 1,3 миллиарда пользователей технологии 5G и 1,36 миллиарда мобильных устройств с поддержкой 5G. На то время глобальное покрытие сетей пятого поколения достигнет 40%.

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