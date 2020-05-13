Microsoft приостанавливает дополнительные обновления для Windows 10: что это значит

Корпорация Microsoft приостановит выпуск всех необязательных обновлений и патчей для операционной системы Windows. Причем останавливают обновление уже с сегодняшнего дня, 13 мая.

Как передает thurrott.com, речь идет об обновлении группы C и D, то есть тех, которые не являются критически важными.

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Почему так происходит

Как утверждает источник, на такой шаг корпорация пошла, потому что старается обеспечить максимально стабильную работу домашних компьютеров на Windows 10. Это важно для тех пользователей, которые сейчас находятся на карантине.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ. — Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020

Чтобы не пошатнуть стабильность работы ПК на Windows 10, Microsoft даже не “настаивает”, чтобы пользователи устанавливали масштабное обновление Windows 10 May 2020 Update (оно станет доступным 13 мая). Его можно загрузить через фирменную сеть MSDN.

К чему готовиться пользователям

Критических проблем в работе системы бояться не стоит. Ведь компания продолжает выпускать обновления категории B, что касается безопасности. Они известны пользователям как Patch Tuesday (обновление по вторникам).

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К примеру, обновление 12 мая (KB4556799) для Windows 10 версий 1909 и 1903 должно повысить безопасность браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge, а также безопасность в пользовании Microsoft Xbox и продуктов пакета Microsoft Office.

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