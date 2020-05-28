Microsoft выпустила большое обновление Windows 10: что изменится для пользователей

Корпорация Microsoft выпустила новое крупное обновление для операционной системы Windows 10. Это версия 2004, известна разработчикам под кодовым названием 20H1.

Как сообщили на официальном блоге Microsoft, пользователи могут установить его через настройки. Нужно перейти в центр обновления Windows и нажать кнопку "Проверка наличия обновлений". Автоматически обновление начнет поступать чуть позже.

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Что нового

Главное обновление Windows 10 больше касается разработчиков – это улучшенная версия среды Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), включающая модифицированную версию ядра Linux собственной разработки Microsoft.

Новая версия Windows 10 принесет обновленный интерфейс для голосового помощника Cortana. Также разработчик анонсировал улучшения в "поиске".

Остальные небольшие изменения касаются графического интерфейса, включая новые значки для приложений, и новую функцию восстановления "из облака" Cloud Recovery и т. д.

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Разработчик добавил улучшения в части игровых возможностей: