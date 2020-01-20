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Microsoft добавит в Windows 10 функцию кросплатформенности

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Microsoft добавит в Windows 10 функцию кросплатформенности / Unsplash

Хотя компания Microsoft отказалась от разработки собственной мобильной операционной системы, производитель софта стремится расширить функциональность Windows 10, чтобы ее могли комфортно использовать владельцы смартфонов. По данным источников, приложение Your Phone вскоре получит новую функцию для совместной работы устройств на базе Windows 10, iOS и Android.

Что известно о функции

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На сайте корпорации разработчикам удалось обнаружить набор параметров, который предусматривает не только возможность прямой отправки файлов со смартфона на компьютер в приложение Your Phone, но и использование общего буфера обмена, сообщает SlashGear.

Скопированные через контекстное меню или с помощью сочетания Ctrl+C файлы и фрагменты текста можно будет вставить в мобильное приложение, подключенное к той же учетной записи Microsoft.


В Windows 10 появится возможность быстрого обмена файлами между различными устройствами

Функционал приложения

Отметим, ранее приложение Your Phone давало возможность не только просматривать сообщения со смартфона на экране ноутбука или компьютера с Windows 10, но и совершать звонки c PC. Теперь же Microsoft сконцентрировалась на расширении функциональности приложения.

Дата релиза новой функции

Дата релиза обновленной версии кроссплатформенного приложения еще не объявлена.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Приложения Смартфоны Интернет iOS Android Windows 10
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