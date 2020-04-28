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Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже в мае

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Большое обновление Windows 10
Большое обновление Windows 10 / itc.ua

Корпорация Microsoft может официально выпустить Windows 10 20H1 (версия 2004) для всех своих пользователей уже 12-13 мая. Участники инсайдерской программы Microsoft уже могут загрузить программную платформу через службу Windows Server Update Services (WSUS).

Об этом утверждают инсайдеры, передает The WinCentral.

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Что известно об обновлении

Windows 10 (2004) должен стать крупным обновлением операционной системы, которое прибавит немало интересных функций операционной системе компании Microsoft.

Обновление должно было состояться еще в марте, однако из-за пандемии его пришлось отложить. Разработка Windows 10 (2004) корпорация завершила еще в декабре прошлого года, после чего начали тестирование системы.

Новые функции

С обновлением Windows 10 пользователи получают следующие функции:

  • улучшенный алгоритм внутреннего поиска,
  • снижение уровня потребления ресурсов при индексации,
  • переделанный "Диспетчер задач",
  • возможность мониторинга температуры GPU стандартными средствами,
  • голосовой помощник Cortana в виде отдельного приложения

и многие другие.

Поскольку Windows 10 (2004) доступна через WSUS, это гарантирует, что все актуальные обновления безопасности будут установлены на компьютерах организаций, которые планируют установку этой версии программной платформы.

Сейчас Microsoft выпустила для WSUS Windows 10 версию 19041.84, которая содержит все необходимые обновления для дальнейшего развертывания новой версии операционной системы.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Microsoft Windows 10 Техно Интернет
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