Microsoft представила операционную систему Windows 10X

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Microsoft представила операционную систему Windows 10X
Microsoft представила операционную систему Windows 10X / Фото из открытых источников

Компания Microsoft официально анонсировала операционную систему Windows 10X. Специальная версия операционки предназначена для установки на устройства с двумя дисплеями и гибкие девайсы.

Во время анонса представительница Microsoft продемонстрировала работу с интерфейсом на примере устройства с двумя дисплеями, сообщает The Verge.

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Ключевые отличия. Одним из главных визуальных отличий X-версии Windows от десктопной стало меню "Пуск". Из него исчезли фирменные "живые плитки", на смену которым пришли упрощенные классические иконки. Пользователи могут закрепить избранные ярлыки и просмотреть список последних открытых документов.

Анонс операционной системы Windows 10X – смотрите видео

Впервые анимированные плитки появились в Windows Phone и Windows 8, но они не пользовались большой популярностью у владельцев десктопов. Не исключено, что вскоре подобное обновление получат и пользователи Windows 10 для лэптопов и стационарных ПК.

Дата релиза Windows 10X будет объявлена позже.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Интернет Microsoft Windows 10 Новости Техно
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