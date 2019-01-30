Мобильная версия Gmail меняет внешний вид: фото

Сервис Gmail продолжает меняться. В прошлом году пользователи получили обновленный функционал и дизайн десктопной версии почты. Теперь Google решил обновить и мобильную версию сервиса.

Как сказано в блоге компании, пользователи Gmail на устройствах Android и iOS увидят обновленный дизайн уже в ближайшие недели.

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Что изменится

Кроме изменений во внешнем виде, пользователи смогут быстрее просматривать вложения (например фотографии), не открывая или прокручивая беседу.



Приложение Gmail меняет внешний вид

Также пользователям станет проще переключаться между личными и рабочими учетными записями.



Личные и рабочие учетные записи станет проще переключать

Как в веб-верии, пользователи приложения будут получать уведомления о том, какие письма могут быть опасными (могут собирать о пользователе конфиденциальные данные).



Пользователи получают предупреждение о подозрительных письмах

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