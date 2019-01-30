Мобильная версия Gmail меняет внешний вид: фото

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Приложение Gmail изменяет дизайн
Приложение Gmail изменяет дизайн / komando.com

Сервис Gmail продолжает меняться. В прошлом году пользователи получили обновленный функционал и дизайн десктопной версии почты. Теперь Google решил обновить и мобильную версию сервиса.

Как сказано в блоге компании, пользователи Gmail на устройствах Android и iOS увидят обновленный дизайн уже в ближайшие недели.

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Что изменится

Кроме изменений во внешнем виде, пользователи смогут быстрее просматривать вложения (например фотографии), не открывая или прокручивая беседу.

Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд
Приложение Gmail меняет внешний вид

Также пользователям станет проще переключаться между личными и рабочими учетными записями.

Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд
Личные и рабочие учетные записи станет проще переключать

Как в веб-верии, пользователи приложения будут получать уведомления о том, какие письма могут быть опасными (могут собирать о пользователе конфиденциальные данные).

Мобільна версія Gmail змінює зовнішній вигляд
Пользователи получают предупреждение о подозрительных письмах

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Теги: Техно Интернет
Источник: Техно
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