На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото

Новое поколение убийцы флагмана OnePlus 7 Pro представят уже скоро. А мы уже сегодня можем оценить качество его фото. Очевидно, что снимает будущая новинка очень хорошо, ведь именно на этот смартфон сняли обложку журнала Harper's Bazaar.

Как пишет PhoneArena, OnePlus 7 Pro помог в съемках для журнала Harper's Bazaar India. На снимках позирует актриса Джеймила Джамиль. Читайте также: Смартфон OnePlus 7 засветился на фото в чехлах Производитель уверяет, что снимки не подвергались обработке.

На флагман сняли даже обложку Что известно о камерах. Будущая новинка получит камеру с модулями: основной модуль на 48 Мп, широкоугольный сенсор и объектив.

На фото позирует актриса Джеймила Джамиль Дата презентации. По слухам, компания запланировала презентацию на 14 мая. Правда, официального подтверждения пока нет. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно