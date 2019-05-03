На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото

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Как снимает OnePlus 7 Pro
Как снимает OnePlus 7 Pro

Новое поколение убийцы флагмана OnePlus 7 Pro представят уже скоро. А мы уже сегодня можем оценить качество его фото. Очевидно, что снимает будущая новинка очень хорошо, ведь именно на этот смартфон сняли обложку журнала Harper's Bazaar.

Как пишет PhoneArena, OnePlus 7 Pro помог в съемках для журнала Harper's Bazaar India. На снимках позирует актриса Джеймила Джамиль.

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Производитель уверяет, что снимки не подвергались обработке.

OnePlus 7 Pro
На флагман сняли даже обложку

Что известно о камерах. Будущая новинка получит камеру с модулями: основной модуль на 48 Мп, широкоугольный сенсор и объектив.

OnePlus 7 Pro
На фото позирует актриса Джеймила Джамиль

Дата презентации. По слухам, компания запланировала презентацию на 14 мая. Правда, официального подтверждения пока нет.

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Теги: Техно Новости Техно OnePlus Смартфоны
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