Насколько опасной для здоровья является сеть 5G

Пока телекоммуникационные компании Азии, Европы и Америки спешат предложить пользователям сеть 5G, некоторые политики пугают граждан возможной опасностью для здоровья.

Паника вокруг 5G

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Так, штат Орегон обратился в этом году к Федеральной комиссии по связи США с просьбой обновить исследование относительно потенциальной угрозы, которую может нанести технология 5G здоровью пользователей (в 2013 Американская академия педиатрии сделала аналогичный запрос относительно мобильной связи в целом).

В мае Палата представителей Луизианы приняла решение обратиться в Министерство окружающей среды и Министерство здравоохранения, чтобы те изучили влияние 5G на здоровье и природу. А ряд городов в Калифорнии собирается блокировать строительство инфраструктуры 5G, сообщает Wired.

Действительно ли 5G угрожает здоровью

Если коротко – нет. Сомнения в безопасности 5G безосновательны. Если вас не беспокоили прошлые поколения мобильной связи, нет причин начинать беспокоиться сейчас. Нет причин считать высокие частоты, которые использует связь 5G, более вредными, чем другие типы электромагнитного излучения, вроде видимого света.

Эти опасения вызваны в основном использованием миллиметрового диапазона, высоких радиочастот, которые позволяют добиться более высоких скоростей передачи данных. Суть в том, что на больших расстояниях они менее надежны, чем привычные и низкие частоты. Для того чтобы обеспечить покрытие, провайдерам придется построить больше небольших точек доступа.

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У алармистов в связи с этим возникают два соображения: во-первых, влияние миллиметрового сигнала может быть опаснее, чем 4G; во-вторых, большое количество точек доступа рядом с домами повлечет на людей значительно больше излучения.

Однако, бояться миллиметровых волн не стоит. Радиоволны, видимый свет и ультрафиолетовые волны – тоже часть этого электромагнитного спектра.

Действительно опасны только самые высокие части этого спектра, в частности, рентгеновское излучение и гамма-излучение. Миллиметровое же считается неионизирующим, то есть не разрушающим молекулярных связей.

Единственное, чего стоит опасаться в случае с неионизирующим излучением, это тепло, которое могут генерировать радиоволны. Это утверждение было подкреплено десятками лет исследований. В 2005 году группа специалистов Международного комитета по электромагнитной безопасности IEEE опубликовала результаты анализа 1300 научных статей, в которых не обнаружила "никаких негативных последствий для здоровья, которые не были бы связаны с выделением тепла".

Почему не следует бояться сетей 5G

Для того, чтобы обезопасить пользователей, FCC и другие регуляторы установили нормы количества энергии, которую может излучать мобильное устройство.

Существуют также опасения, что мобильные телефоны могут вызвать рак, однако доказательств такого действия сотовой связи до сих пор не найдено.

И хотя Всемирная организация здравоохранения в 2011 году назвала мобильные телефоны "потенциально канцерогенными", однако, не смогла четко определить, что это означает. Кроме того, следует знать, что то же самое ВОЗ говорит и о кофе и маринованных овощах.

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Еще один факт в защиту безопасности мобильной связи в целом: по данным Национального института онкологии в США случаи заболевания раком мозга с 1992 по 2016 снизились, несмотря на то, что количество владельцев смартфонов резко возросло.

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