Назвали самую популярную соцсеть среди молодых украинцев

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Популярность Instagram в Украине растет
Популярность Instagram в Украине растет

Самой популярной социальной сетью среди украинцев до 30 лет является Instagram. Ею пользуются 11 миллионов украинцев. Интересно, что только за последний год аудитория соцсети в Украине выросла на 50,7%.

Как свидетельствует исследование "Instagram в Украине", которая провела компания PlusOne, количество молодых украинцев в Instagram больше, чем количество пользователей Facebook в том же возрасте.

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Если рост аудитории сохранится, то уже к концу 2019 аудитория Instagram приблизится по объемам аудитории к Facebook.

де найактивніше користуються Instagram

Instagram – самая популярная сеть среди молодых украинцев

Интересно, что в мировом рейтинге Украина занимает 10 место по количеству женщин, которые пользуются Instagram.

Статистика по регионам. Наиболее активно Instagram в Украине пользуются жители Черновцов, Киева и Тернополя. А вот меньше всего используют соцсеть в Николаеве, Чернигове и Запорожье. А вот регионом, где наиболее активно пользуются Instagram — является Киевская область.

Де найактивніше користуються Instagram
Где активно пользуются Instagram

 

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Теги: Новости Техно Instagram Техно Интернет
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