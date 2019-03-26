Назвали самую популярную соцсеть среди молодых украинцев

Самой популярной социальной сетью среди украинцев до 30 лет является Instagram. Ею пользуются 11 миллионов украинцев. Интересно, что только за последний год аудитория соцсети в Украине выросла на 50,7%.

Как свидетельствует исследование "Instagram в Украине", которая провела компания PlusOne, количество молодых украинцев в Instagram больше, чем количество пользователей Facebook в том же возрасте.

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Если рост аудитории сохранится, то уже к концу 2019 аудитория Instagram приблизится по объемам аудитории к Facebook.

Instagram – самая популярная сеть среди молодых украинцев

Интересно, что в мировом рейтинге Украина занимает 10 место по количеству женщин, которые пользуются Instagram.

Статистика по регионам. Наиболее активно Instagram в Украине пользуются жители Черновцов, Киева и Тернополя. А вот меньше всего используют соцсеть в Николаеве, Чернигове и Запорожье. А вот регионом, где наиболее активно пользуются Instagram — является Киевская область.



Где активно пользуются Instagram

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