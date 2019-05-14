OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов

Китайская компания OnePlus официально представила нового убийцу флагманов – смартфон OnePlus 7. Новинку одновременно презентовали в 4 крупных городах: Нью-Йорке (США), Бангалоре (Индия), Лондоне (Великобритания) и Пекине (Китай).

Во время презентации разработчики заявили, что их не удовлетворяют все имеющиеся на рынке смартфоны. Поэтому решили создать действительно уникальный продукт. Именно этим уникальным смартфоном они называют OnePlus 7 Pro и более упрощенную версию – OnePlus 7.

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Дизайн OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Продвинутая версия получила fluid OLED-дисплей без какого-либо отверстия или дырки. Он получил диагональ 6,67 дюйма и разрешение 3120х1440 пикселей.



OnePlus 7 Pro получил выдвижную селфи-камеру

Как сообщали многочисленные утечки, новинка получила выдвижную селфи-камеру. OnePlus 7 Pro доступен в трех цветах: черном, золотистом и синем градиенте. По периметру новинка имеет изогнутые края, что должно сделать смартфон более комфортным для держания в руках.

Тем временем, упрощенная версия OnePlus 7 сохранила каплевидный вырез и диагональ экрана 6,41 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Эта новинка доступна в красном и сером цветах.



OnePlus 7 доступен в 2 цветах

Характеристики OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Обе версии – OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro – получили новый топовый процессор Snapdragon 855 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора OnePlus 7 составляет 3700 мач.

Что касается камер, то топовая версия получила тройную основную камеру: основной модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Также разработчики обещают, что новинка лучше снимает в темный период суток. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

У OnePlus 7 камера двойная: 48 Мп сенсор (как в Pro-вариации) и дополнительный 5 Мп модуль для эффекта боке.

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У обоих версиях отсутствует сертификация защиты от влаги и пыли. Сканер отпечатка в обоих смартфонах встроили в дисплей. В компании заверили, что новинка одной из первых получит новую операционную систему Android Q, которую Google представила недавно.



Новинки одни из первых получат ОС Android Q

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro Дисплей Размер: 6,67 дюйма

Тип: Fluid AMOLED

Частота обновления: 90 Гц

Размер: 6,67 дюйма Тип: Fluid Частота обновления: 90 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 855

Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп

Фронтальная: выдвижная

Основная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп Фронтальная: выдвижная Аккумулятор 4 100 мАг

4 100 мАг Операционная система Android Q

Цена OnePlus 7 Pro

Модификация 6 + 128 ГБ памяти оценена в 700 евро (21 тысяча гривен); Вариант с 8 + 256 ГБ памяти стоит 750 евро (22 500 гривен); А топовая версия с 12 + 256 ГБ оценена в 800 евро (24 тысячи гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7

Дисплей Размер: 6,41 дюйма

Тип: AMOLED

Частота обновления: 60 Гц

Размер: 6,41 дюйма Тип: AMOLED Частота обновления: 60 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128/256 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 5 Мп

Основная: 48 Мп + 5 Мп Аккумулятор 3 700 мАг

3 700 мАг Операционная система Android Q

Цена OnePlus 7

Стоимость модификации с 6 ГБ опертивной и 128 ГБ встроенной памяти 575 евро (17 200 гривен); Цена версии с соотношением камеры 8 и 256 ГБ составляет 635 евро (19 тысяч гривен).

Старт продаж состоится 17 мая.

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