OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов

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OnePlus 7: цена, обзор, характеристики смартфона
OnePlus 7: характеристики и цена

Китайская компания OnePlus официально представила нового убийцу флагманов – смартфон OnePlus 7. Новинку одновременно презентовали в 4 крупных городах: Нью-Йорке (США), Бангалоре (Индия), Лондоне (Великобритания) и Пекине (Китай).

Во время презентации разработчики заявили, что их не удовлетворяют все имеющиеся на рынке смартфоны. Поэтому решили создать действительно уникальный продукт. Именно этим уникальным смартфоном они называют OnePlus 7 Pro и более упрощенную версию – OnePlus 7.

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Дизайн OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Продвинутая версия получила fluid OLED-дисплей без какого-либо отверстия или дырки. Он получил диагональ 6,67 дюйма и разрешение 3120х1440 пикселей.

OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro получил выдвижную селфи-камеру

Как сообщали многочисленные утечки, новинка получила выдвижную селфи-камеру. OnePlus 7 Pro доступен в трех цветах: черном, золотистом и синем градиенте. По периметру новинка имеет изогнутые края, что должно сделать смартфон более комфортным для держания в руках.

Тем временем, упрощенная версия OnePlus 7 сохранила каплевидный вырез и диагональ экрана 6,41 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Эта новинка доступна в красном и сером цветах.

OnePlus 7
OnePlus 7 доступен в 2 цветах

Характеристики OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Обе версии – OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro – получили новый топовый процессор Snapdragon 855 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора OnePlus 7 составляет 3700 мач.

Что касается камер, то топовая версия получила тройную основную камеру: основной модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Также разработчики обещают, что новинка лучше снимает в темный период суток. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

У OnePlus 7 камера двойная: 48 Мп сенсор (как в Pro-вариации) и дополнительный 5 Мп модуль для эффекта боке.

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У обоих версиях отсутствует сертификация защиты от влаги и пыли. Сканер отпечатка в обоих смартфонах встроили в дисплей. В компании заверили, что новинка одной из первых получит новую операционную систему Android Q, которую Google представила недавно.

OnePlus 7 Pro
Новинки одни из первых получат ОС Android Q

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro

  • ДисплейРазмер: 6,67 дюйма
    Тип: Fluid AMOLED
    Частота обновления: 90 Гц
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
  • ВидеопроцессорAdreno 640
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ 
    Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
    Фронтальная: выдвижная
  • Аккумулятор4 100 мАг
  • Операционная системаAndroid Q

Цена OnePlus 7 Pro

  1. Модификация 6 + 128 ГБ памяти оценена в 700 евро (21 тысяча гривен);
  2. Вариант с 8 + 256 ГБ памяти стоит 750 евро (22 500 гривен);
  3. А топовая версия с 12 + 256 ГБ оценена в 800 евро (24 тысячи гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7

  • ДисплейРазмер: 6,41 дюйма
    Тип: AMOLED
    Частота обновления: 60 Гц
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
  • ВидеопроцессорAdreno 640
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 128/256 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 5 Мп
  • Аккумулятор3 700 мАг
  • Операционная системаAndroid Q

Цена OnePlus 7

  1. Стоимость модификации с 6 ГБ опертивной и 128 ГБ встроенной памяти 575 евро (17 200 гривен);
  2. Цена версии с соотношением камеры 8 и 256 ГБ составляет 635 евро (19 тысяч гривен).

Старт продаж состоится 17 мая.

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Теги: OnePlus Новости Техно Техно Смартфоны
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