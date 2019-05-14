OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
Китайская компания OnePlus официально представила нового убийцу флагманов – смартфон OnePlus 7. Новинку одновременно презентовали в 4 крупных городах: Нью-Йорке (США), Бангалоре (Индия), Лондоне (Великобритания) и Пекине (Китай).
Во время презентации разработчики заявили, что их не удовлетворяют все имеющиеся на рынке смартфоны. Поэтому решили создать действительно уникальный продукт. Именно этим уникальным смартфоном они называют OnePlus 7 Pro и более упрощенную версию – OnePlus 7.
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Дизайн OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro
Продвинутая версия получила fluid OLED-дисплей без какого-либо отверстия или дырки. Он получил диагональ 6,67 дюйма и разрешение 3120х1440 пикселей.
OnePlus 7 Pro получил выдвижную селфи-камеру
Как сообщали многочисленные утечки, новинка получила выдвижную селфи-камеру. OnePlus 7 Pro доступен в трех цветах: черном, золотистом и синем градиенте. По периметру новинка имеет изогнутые края, что должно сделать смартфон более комфортным для держания в руках.
Тем временем, упрощенная версия OnePlus 7 сохранила каплевидный вырез и диагональ экрана 6,41 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Эта новинка доступна в красном и сером цветах.
OnePlus 7 доступен в 2 цветах
Характеристики OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro
Обе версии – OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro – получили новый топовый процессор Snapdragon 855 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ встроенной памяти.
Емкость аккумулятора OnePlus 7 составляет 3700 мач.
Что касается камер, то топовая версия получила тройную основную камеру: основной модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Также разработчики обещают, что новинка лучше снимает в темный период суток. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
У OnePlus 7 камера двойная: 48 Мп сенсор (как в Pro-вариации) и дополнительный 5 Мп модуль для эффекта боке.
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У обоих версиях отсутствует сертификация защиты от влаги и пыли. Сканер отпечатка в обоих смартфонах встроили в дисплей. В компании заверили, что новинка одной из первых получит новую операционную систему Android Q, которую Google представила недавно.
Новинки одни из первых получат ОС Android Q
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro
- ДисплейРазмер: 6,67 дюйма
Тип: Fluid AMOLED
Частота обновления: 90 Гц
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
Фронтальная: выдвижная
- Аккумулятор4 100 мАг
- Операционная системаAndroid Q
Цена OnePlus 7 Pro
- Модификация 6 + 128 ГБ памяти оценена в 700 евро (21 тысяча гривен);
- Вариант с 8 + 256 ГБ памяти стоит 750 евро (22 500 гривен);
- А топовая версия с 12 + 256 ГБ оценена в 800 евро (24 тысячи гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7
- ДисплейРазмер: 6,41 дюйма
Тип: AMOLED
Частота обновления: 60 Гц
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128/256 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 5 Мп
- Аккумулятор3 700 мАг
- Операционная системаAndroid Q
Цена OnePlus 7
- Стоимость модификации с 6 ГБ опертивной и 128 ГБ встроенной памяти 575 евро (17 200 гривен);
- Цена версии с соотношением камеры 8 и 256 ГБ составляет 635 евро (19 тысяч гривен).
Старт продаж состоится 17 мая.
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