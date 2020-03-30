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Онлайн-доставка тоже страдает от карантина – в Glovo объяснили причины

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Glovo тоже страдает от коронавируса / inventure.com.ua

Сейчас только ленивый не шутит, что курьерские службы – это чуть ли не единственные компании, которые только выиграли на карантине. Однако, это не совсем так. Об этом говорит генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

По его словам, спрос на их продукцию только растет. Но многие рестораны сейчас закрыты из-за карантина.

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“Мы вынуждены повышать дистанции, чтобы с меньшим количеством ресторанов обеспечить то же самое покрытие. У нас растет среднее расстояние, поэтому время доставки увеличивается. И при этом растут компенсации курьерам", – сказал Расновский в интервью thepage.ua.

Еще один важный фактор, что доходы потребителей снижаются, поэтому пришлось сразу снизить стоимость доставки из аптек с 40 до 10 гривен.

Риски

По словам Расновского, сейчас немало рисков для экономики. Много игроков, как в ресторанном бизнесе, так и в ритейле, особенно в малом бизнесе, покинут рынок.

Однако, для тех, у кого есть средства, идеи и технологии, то это хорошая возможность завоевать рынок.

"Все будет очень сильно дешеветь. И те, у кого есть идеи и ресурсы, а также возможность что-то купить и что-то сделать, смогут использовать это для собственной выгоды", – говорит генеральный менеджер Glovo.

В Интернете очень много мемов о том, что сейчас все сервисы доставки очень много заработают. На самом деле это не так. Чем хуже будет развиваться эпидемия, тем больше будут падать все сферы. Потому что покупательская способность будет снижаться, а возить товар будет опасно. Для нас же безопасность прежде всего. Если в какой-то момент мы поймем, что с таким уровнем эпидемии возить товар будет опасно, мы прекратим все операции.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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