Партнер Xiaomi выпустила умную кормушку для домашних животных

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Кормушка для домашних животных
Кормушка для домашних животных / miot.ua

Компания-партнер Xiaomi – Smart Pet Feeder – создала новый интересный гаджет Smart Pet Feeder. Это умная кормушка для домашних животных. Новинку уже представили на краудфандинговой платформе.

Что умеет девайс. Это автоматическая кормушка, которую можно настроить на разное время подачи пищи. Управлять устройством можно с помощью смартфона: с помощью приложения можно выбрать разные порции.

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Чаша кормушки имеет датчик веса, поэтому пользователь может контролировать, сколько зверушка съела. Кроме того, устройство оснащено ИК-датчиком, который контролирует наличие еды в кормушке.

Если корма недостаточно, то пользователь получает напоминание.

Smart Pet Feeder

Smart Pet Feeder синхронизируется со смарфтоном

Емкость резервуара Smart Pet Feeder составляет 4 литра, что достаточно для хранения около 2 кг корма. Встроенная миска для кормления сделана из нержавеющей стали 304, которую легко мыть и на которой не так просто расти бактериям.

Кого заинтересует. Такой гаджет пригодится пользователям, которые часто бывают в командировках или путешествиях.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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